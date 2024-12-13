AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Karaman'da Ekonomi Vurgusu Yaptı

Yılmaz: "Dünyanın 10 Büyük Ekonomisi İçinde Olma Yolundayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, düzenlediği toplantıda Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne dikkat çekti. Yılmaz, "Dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz," ifadelerini kullandı.

Yerel Seçimlere Hazırlık

Yılmaz, Karaman İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçimlerden sonra tüm belediyeleri ziyaret ederek geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını belirtti. Türkiye'deki kişi başına düşen milli gelirin 2000'li yılların başında 3400 dolar civarında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "2024'ün Türkiye'sinde bu rakam 14 bin dolar seviyesine geldi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolarlara ulaşacak," dedi.

Belediyecilik Anlayışı

AK Parti'nin belediyecilik anlayışının insan hayatına katkıda bulunmak üzerine kurulu olduğunu belirten Yılmaz, kaybedilen şehirlerde bu anlayışın uygulanmadığını dile getirdi. Yılmaz, "Bizim titizliğimiz gibi bir titizlik, bir gayret, bir çaba yok. Ülkemiz, siyasetçinin konuştuğuna değil, yaptığına bakar. Milletimiz bizim sicil amirimizdir," dedi.

Harcamaların Eleştirisi

Yılmaz, AK Parti ile yönetilmeyen belediyelerin harcamalarına da değinerek, "Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, halkın parasını nereye harcıyor bir bakın. Bu paralar yerelde hizmetlerde kullanılmalı. Yazık günah," şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (Orta), partisinin Karaman İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (Orta), partisinin Karaman İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.