AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: "Gelecek için yeni bir heyecanla yola devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası parti stratejileri ve gelecek planlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Yılmaz, basın toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin önemli bir sürece girdiğini ve bu süreçte dünkü başarıları geride bırakarak yarın için yeni bir heyecanla çalışacaklarını vurguladı. Partinin eksiklerini telafi etme ve stratejik planlamaları gözden geçirme çabalarının devam edeceğini belirtti.



31 Mart seçimlerinde elde edilen sonuçları değerlendiren Yılmaz, partinin Siirt'te genel başarı gösterdiğini ancak bazı ilçe ve beldelerde beklenen sonuçların alınamadığını dile getirdi. Yeni stratejiler ve planlamalarla kaybedilen yerlerde yeniden güçlenmeyi hedeflediklerini ifade etti.



PARTİ TEŞKİLATLARININ MÜCADELESİ

AK Parti teşkilatlarının seçim sürecinde gösterdiği çabayı takdirle anan Yılmaz, "Partimizin şemsiyesi altında 'Ben AK Parti'liyim.' diyen her kardeşimiz elinden gelen mücadeleyi verdi. Bu süreçte gösterilen gayret ve kararlılık için teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Yılmaz, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda partinin il, ilçe yönetimleri ve belediye başkanlarıyla yapılan görüşmelerin, yeni stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. AK Parti'nin yerel yönetimler başkan yardımcılarıyla birlikte gelecekteki hedefleri ve çalışma planlarını masaya yatırdıklarını kaydetti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın açıklamaları, partinin önümüzdeki dönemdeki stratejik adımlarını ve yeniden yapılanma sürecini gözler önüne serdi. Parti, geçmişten ders çıkararak geleceğe umutla bakma ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam etme kararlılığını ortaya koydu.

