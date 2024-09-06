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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan Eygi'nin öldürülmesine sert tepki

Zafer Sırakaya, İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için çağrıda bulundu. Tüm dünyaya seslendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan Eygi'nin öldürülmesine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türk sivil toplum aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin duyduğu üzüntüyü ve tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

İsrail'in Vahşeti Kınandı

Sırakaya, paylaşımında, "Batı Şeria'nın Nablus kentindeki protesto gösterisine katılan vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesini lanetliyorum. Merhum Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Sırakaya ayrıca, "İsrail'in bu saldırganlığına karşı tüm devletleri, hükümetleri ve uluslararası kuruluşları harekete geçmeye davet ediyoruz. İnsanlığı bu vahşete alıştırmamaya çalışmalıyız" diyerek uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AK Parti sözcüsü, Mescid-i Aksa, Kudüs, Batı Şeria, Gazze ve genel olarak Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerinin tüm dünya için bir sorun olduğunu belirtti.

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