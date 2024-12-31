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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan Yeni Yıl Mesajı

Sırakaya, 2024'ün insanlığa huzur getirmesini dilerken, savaş ve acıların son bulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:55
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan Yeni Yıl Mesajı

Yeni Yıl Mesajı: Huzurun Yılı Olması Temennisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 2024 yılına dair mesajında, yeni miladi yılın tüm insanlığa, mazlum coğrafyalara hayırlara vesile olmasını diledi ve acıların, gözyaşlarının, savaşların sona ermesini istedi. Sırakaya, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında 2024'ün, uluslararası krizler ve trajedilerle dolu bir yıl olarak hatırlandığını vurguladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Sırakaya, uluslararası toplumun başta Gazze olmak üzere pek çok yerde yaşanan sorunlar karşısında “insanlık” sınavını insanca veremediğini ifade etti. “İnsanlık, bugün yalnızca coğrafyamızda değil, dünyanın dört bir yanında savaş, çatışma, açlık, siyasi istikrarsızlık gibi sıkıntılarla boğuşuyor” diye ekledi. Hükümetinin bu konuda gösterdiği çabaların önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Rolü ve Vizyonu

Türkiye'nin, uluslararası meselelerde pasif bir rol değil, lider bir ülke pozisyonunda olduğunu belirten Sırakaya, “Etiyopya ve Somali arasındaki sorunların çözümündeki rolümüz buna örnektir” dedi. Ayrıca, 13 yıldır devam eden Suriye’deki insani kriz nedeniyle Türkiye’nin misafir ettiği Suriyelilerin vatanlarına dönmeye başladığını hatırlattı.

İnsani Diplomasi ve Hedefler

Sırakaya, Gazze ve Filistin için yürütülen insani diplomasi çalışmalarının 2025 yılı içerisinde en üst seviyede sürdürüleceğini vurguladı. “İsrail'in barbar savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması için elimizden geleni yapacağız” ifadesinde bulundu.

Avrupalı Türklerle Dayanışma

Sırakaya, Avrupalı Türklerin sorunlarına dikkat çekerek, “Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk toplumu, aşırı sağ tehlikesi gibi konularla mücadele etmekte. Biz, bu topluluğun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mesajında, zamanın hızla geçtiğine vurgu yapan Sırakaya, “Yeni yılın tüm insanlığa huzur getirmesini dilerim” diyerek halkın yeni yılını kutladı.

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