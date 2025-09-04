DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın Mardin Ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Mardin'de valilik, parti teşkilatı ve Deyrulzafaran ile Mor Gabriel manastırlarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:41
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın Mardin Ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın Mardin Ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Yanında AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz yer aldı.

Valilik ziyareti

Sırakaya, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Parti teşkilatı buluşması

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Sırakaya, partililerle bir araya geldi.

Deyrulzafaran Manastırı'nda görüşmeler

Sırakaya, Deyrulzafaran Manastırı'na giderek burada Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Rahip Gabriel Akkurt ile Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez tarafından karşılandı. Manastırı gezdi ve kabul salonunda Özmen ile din adamlarıyla görüştü.

Mor Gabriel ziyareti

Buradan Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'na geçen Sırakaya, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş ile manastırı gezdi. Manastırın kabul töreninde Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve Süryani din adamlarıyla görüştü.

Görüşmelere katılan isimler

Ziyaretlere AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Milletvekili Yusuf Aydın de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
3
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
4
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
5
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
6
DSÖ'den Afganistan için 4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı
7
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı