AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın Mardin Ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Yanında AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz yer aldı.

Valilik ziyareti

Sırakaya, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Parti teşkilatı buluşması

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Sırakaya, partililerle bir araya geldi.

Deyrulzafaran Manastırı'nda görüşmeler

Sırakaya, Deyrulzafaran Manastırı'na giderek burada Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Rahip Gabriel Akkurt ile Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez tarafından karşılandı. Manastırı gezdi ve kabul salonunda Özmen ile din adamlarıyla görüştü.

Mor Gabriel ziyareti

Buradan Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'na geçen Sırakaya, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş ile manastırı gezdi. Manastırın kabul töreninde Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve Süryani din adamlarıyla görüştü.

Görüşmelere katılan isimler

Ziyaretlere AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Milletvekili Yusuf Aydın de katıldı.