AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nevruz Mesajı: 'Kapsayıcı ve Kuşatıcı Bir Gündür'

Kürşad Zorlu, Nevruz'un ayrıştırıcı değil, birlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. 21 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde önemli bir kutlama yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nevruz Mesajı: 'Kapsayıcı ve Kuşatıcı Bir Gündür'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nevruz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yeni gün olarak bilinen Nevruz'un ayrıştırıcı değil, kapsayıcı ve kuşatıcı bir değer taşıdığını ifade etti. Zorlu, 21 Mart Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Nevruz Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu, nevruzun Türk dünyası için önemine dikkat çekerek, bu tarihi günün insanlığın bayramı olduğunu belirtti. Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kutlanan nevruzun, Milattan Önce 4. yüzyıldan itibaren Göktürkler, Selçuklular, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde tekrarlandığını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik İçin Önemli Bir Gün

Kürşad Zorlu, nevruzun barış ve kardeşliği simgelediğini belirterek, "Kimi marjinal grupların bu günü farklı şekillerde kullanarak bölücü bir yaklaşım sergilemeleri kabul edilemez," dedi. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek etkinliğin Türk milletinin birliğini pekiştireceğini ifade etti.

Zorlu, nevruzun farklı coğrafyalarda kutlanmasının bir ayrılık değil, kültürel zenginliği gösterdiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, bu yılki kutlamanın yeni bir geleneğin başlangıcı olacağını ve ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı etkinlikler planladıklarını duyurdu.

Program Detayları

21 Mart’ta gerçekleşecek etkinlikte Orta Doğu’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan Kafkaslar’a kadar birçok kültür temsil edilecek. Zorlu, diaspora temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da programa katılacağını belirtti.

Kutlama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nevruz ateşini yakacağını, çeşitli gösteriler ve konserlerin düzenleneceğini söyledi. Programın içeriğinin Ramazan ayının hassasiyetine uygun olarak hazırlandığını vurguladı.

Zorlu, "Nevruz, kardeşliğimizin ve ortaklaşmamızın merkezi olacaktır. Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlarla kutlamalara devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

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