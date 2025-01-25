AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Hedefimiz, Türkiye'yi 10 Gelişmiş Ülke Arasına Sokmak"

Ala: Hedefimiz, Türkiye'yi Dünyanın En Gelişmiş 10 Ülkesi Arasına Sokmak

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ala, "Hedefimiz, bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmaktır. Türkiye'de birçok demokratik adım attık. Demokrasiyi geliştirdik, fakat daha gelişmiş bir demokrasi ve daha kalkınmış bir Türkiye'ye ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Başarılar ve Hizmetler

Ala, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan kongrede, AK Parti'nin dünya genelinde örnek gösterilecek başarılara imza attığını ve partinin gücünü milletin desteğinden aldığını ifade etti. "Türkiye'yi ekonomik açıdan 3,5 kat büyüttük. Otoyollar, köprüler, üniversiteler gibi sayısız hizmete imza attık. Bunun gibi hizmetleri sadece AK Parti gerçekleştirebilir," diye ekledi.

28 Şubat ve Demokrasi Vurgusu

Ala, geçmişte yaşanan 28 Şubat olayına değinerek, "O dönemde tankların inançların üzerinden geçtiği zamanlar yaşadık. Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, bu durumu ortadan kaldırmayı başardı. Siyasetin üzerindeki vesayeti kaldırdık ve halkın iradesini ön plana çıkardık," şeklinde konuştu.

Alternatif Olmayan Muhalefet

Ala, Türkiye'de AK Parti muhalefeti olmasına rağmen alternatifinin bulunmadığına dikkat çekti. Muhalefet partilerinin projelerinden bahsetmekten yoksun olduğuna vurgu yaparak, "85 milyonu hedeflere taşımak için projeler ve vizyon oluşturmalıyız. Bizim hedeflerimiz var, bunları gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Gençlerle İlişkiler ve Gelecek Vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecinin insanlık vicdanı için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kandemir, AK Parti'nin genç bir parti olduğunu vurgulayarak, "Birlik ve beraberlikle geleceğimize yön verecek ve insanlığa ışık olacağız," dedi.

Gelecek İçin Umut

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da, 22 yıllık iktidar döneminde Türkiye'de birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. "Özgürlüklerimizi genişletmek, geleceğimizi inşa etmek için durmadan yol alıyoruz. Önümüzdeki dönemde büyük başarılara imza atacağız," dedi.