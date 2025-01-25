DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.743.024,85 0,24%

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Hedefimiz, Türkiye'yi 10 Gelişmiş Ülke Arasına Sokmak"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin gelişim hedeflerini ve demokratik kazanımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:28
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Hedefimiz, Türkiye'yi 10 Gelişmiş Ülke Arasına Sokmak"

Ala: Hedefimiz, Türkiye'yi Dünyanın En Gelişmiş 10 Ülkesi Arasına Sokmak

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ala, "Hedefimiz, bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmaktır. Türkiye'de birçok demokratik adım attık. Demokrasiyi geliştirdik, fakat daha gelişmiş bir demokrasi ve daha kalkınmış bir Türkiye'ye ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Başarılar ve Hizmetler

Ala, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan kongrede, AK Parti'nin dünya genelinde örnek gösterilecek başarılara imza attığını ve partinin gücünü milletin desteğinden aldığını ifade etti. "Türkiye'yi ekonomik açıdan 3,5 kat büyüttük. Otoyollar, köprüler, üniversiteler gibi sayısız hizmete imza attık. Bunun gibi hizmetleri sadece AK Parti gerçekleştirebilir," diye ekledi.

28 Şubat ve Demokrasi Vurgusu

Ala, geçmişte yaşanan 28 Şubat olayına değinerek, "O dönemde tankların inançların üzerinden geçtiği zamanlar yaşadık. Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, bu durumu ortadan kaldırmayı başardı. Siyasetin üzerindeki vesayeti kaldırdık ve halkın iradesini ön plana çıkardık," şeklinde konuştu.

Alternatif Olmayan Muhalefet

Ala, Türkiye'de AK Parti muhalefeti olmasına rağmen alternatifinin bulunmadığına dikkat çekti. Muhalefet partilerinin projelerinden bahsetmekten yoksun olduğuna vurgu yaparak, "85 milyonu hedeflere taşımak için projeler ve vizyon oluşturmalıyız. Bizim hedeflerimiz var, bunları gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Gençlerle İlişkiler ve Gelecek Vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecinin insanlık vicdanı için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kandemir, AK Parti'nin genç bir parti olduğunu vurgulayarak, "Birlik ve beraberlikle geleceğimize yön verecek ve insanlığa ışık olacağız," dedi.

Gelecek İçin Umut

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da, 22 yıllık iktidar döneminde Türkiye'de birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. "Özgürlüklerimizi genişletmek, geleceğimizi inşa etmek için durmadan yol alıyoruz. Önümüzdeki dönemde büyük başarılara imza atacağız," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi
7
Sudan'ın Faşir Şehrinde Hastaneye Dron Saldırısı: 70'ten Fazla Ölü

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler