AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Filistin Açıklamaları ve Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri

Efkan Ala'dan Bursa'da Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dikkat çekici konulara değindi. Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekerken, Türkiye'nin bu meseledeki duruşunu net bir şekilde ifade etti.

Filistin'deki Zulme Dikkat Çekti

Ala, konuşmasında Filistinlilerin yaşadığı acılara dayanmanın zor olduğunu belirterek, "Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah insanlık düşmanları durdurulacak ve kardeşlerimiz iki devletli bir çözümle barışa ulaşacaktır" dedi. Filistin'deki zorluklara rağmen Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

İslam Dünyasında Dayanışma

Türkiye'nin, Katar ve İran ziyaretlerini hatırlatan Ala, İslam dünyasıyla dayanışmanın önemine de dikkat çekti. Merasimlere katılanların ciddi bir katılımla orada bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri

Ala, Çin ile olan ekonomik ilişkilerine de değinerek, Kovid-19 sonrası dünya ekonomisinin değişim gösterdiğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. "Türkiye, kendisinden büyük bir ülkedir ve güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Vatandaşın Mesajına Dikkat

Ülke gündemine dair dikkat çekici yorumlar yapan Ala, yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Millet bize bir mesaj vermişse onu olduğu gibi almak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. Ekonomik sıkıntılara işaret ederek, bu dönemin bir fırsat yılı olacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ve yerel yönetimlerin temsilcileri de yer aldı. Ala, yeni yılda beklenen reformların altın yıl olarak değerlendirileceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.