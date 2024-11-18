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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da eser siyaseti vurgusu yaptı, yerel yönetimlerin hizmet anlayışını öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:17
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da düzenlediği toplantıda partililere hitap etti. "Biz eser siyaseti yapıyoruz, konser siyaseti yapmıyoruz" ifadesiyle dikkat çeken Ala, belediye başkanlarının millete hizmet etmek için aralıksız çalıştığını dile getirdi.

Kongrelerde Umut ve Heyecan

Ala, Türkiye genelinde ilçe bazında kongrelerin 3'te 2'sinin tamamlandığını belirtirken, bu süreçte yaşanan heyecanı vurguladı. "Kongrelerimizde gördüğümüz, Türkiye'de gerçekten umudun adı AK Parti" diyen Ala, vatandaşların ve teşkilatların dinamik yapısının bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ala, konuşmasında eksikliklerin farkında olduklarını ve bu eksikleri gidermek için çalışacaklarını belirtti: "Biz her alandaki problemleri görüp, çözerek yola devam ediyoruz. Bu anlayışla Türkiye'nin önündeki riskleri giderip bertaraf edeceğiz."

Hizmet İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz

Belediye başkanlarının milletin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunduğunu vurgulayan Ala, "Bu millet hizmetlerin en iyisine layıktır" şeklinde konuştu. Ek olarak, gereksiz israfın önüne geçileceğini ifade ederek, 94 milyon lira gibi büyük harcamaların absürt geldiğini kaydetti.

Uluslararası Sorunlara Dikkat Çekti

Gazze'de yaşananlara da değinen Ala, İsrail'in girişimlerini eleştirerek, "İsrail hükümeti bir terör örgütü gibi davranıyor ve oradaki kardeşlerimizi soykırıma tabi tutuyor" dedi. Türkiye'nin güçlü bir devlet olma amacıyla uluslararası meseleleri göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizen Ala, Gazze'nin tarihsel olarak Türk toprakları olduğunu da ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Hedefi

Ala, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına sokma hedeflerinden bahsederek, AK Parti'nin ülke ekonomisini 3 kat büyüttüğünü belirtti. "Türkiye Yüzyılı" hedefi ile yola devam edeceklerini vurguladı.

Mezun Olduğu Liseyi Ziyaret Etti

Toplantının ardından Ala, mezun olduğu Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşayan Ala, buranın kendisine çok şey kattığını ve önemli hatıralar barındırdığını ifade etti.

Ala'nın ziyaretine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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