AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

AK Parti'den Gazze Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki Soykırım

Ala, Gazze'de bir yıldır devam eden olaylarla ilgili, "Dünyanın gözleri önünde meydana gelen bir soykırımın, hepimizin vicdanında yarattığı tahribat kelimelerle ifade edilemez." şeklinde konuştu.

Hayat Hakkının İhlali

Ala, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının bu süreçte yok edildiğine dikkat çekerek, insan hakları hakkında söz söylemenin zorluğuna vurgu yaptı. "Bu tür zorlu koşullarda insan hakları üzerine konuşabilmek bir gereklilik haline geliyor." dedi.

Teşkilata Mesajlar

Eğitim programında parti teşkilatına seslenen Ala, "Burada yapılan değerlendirmeleri halkımıza iletecek olan sizlersiniz. Ayrıca, aldığınız geri dönüşleri Genel Merkez'e ulaştırarak politika geliştirmeye katkıda bulunacaksınız." ifadesini kullandı.

Uluslararası Tutum

Ala, büyük güçlerin Gazze'deki katliam karşısındaki tutumlarının da eleştirilecek kadar kötü olduğunu belirtti.

Programın Kapanışı

Programın kapanış konuşmasını ise AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yaptı. Yalçın, insan hakları ihlallerine dikkat çekti ve bu konudaki çalışmaların devam edeceğini söyledi. "İnsan haklarının ihlal edildiği bir ortamda bu meseleler üzerinden konuşmak zordur ama biz AK Parti olarak insan hakları konusunu en özgüvenli bir şekilde ele alacak partiyiz." şeklinde konuştu.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı.