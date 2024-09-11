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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş Çorum'da Türkiye Yüzyılı Hedeflerini Açıkladı

Mustafa Elitaş, Çorum'da yaptığı açıklamalarda AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:30
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş Çorum'da Türkiye Yüzyılı Hedeflerini Açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Çorum'da konuştu

"AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur." diyen Mustafa Elitaş, Türkiye Yüzyılı'nın AK Parti ve onun bileşenleri ile inşa edileceğini ifade etti. Türkiye Buluşmaları programı çerçevesinde 13 milletvekili ile birlikte Çorum'a gelen Elitaş, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

31 Mart Seçimlerinde Verilen Mesajı Aldık

Elitaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın AK Parti'ye net mesajlar verdiğini belirtti. Bu mesajların, daha yaşanabilir kentler oluşturmak, yeşil alanlar ve sosyal donatılar yapma gereksinimlerini içerdiğini anlattı. Elitaş, "Yavrularımızı sahiplenelim. Onların dertlerini, dileklerini, isteklerini yerine getirelim." dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti'nin diğer siyasi partilerin iç mücadeleleri üzerine siyaset inşa etmediğini vurgulayan Elitaş, "Biz milletimizin gösterdiği yolda, verdiği talimatlar doğrultusunda onlara hizmet etmek için yola çıktık." şeklinde konuştu. Ülkenin kardeşlik duygusunda birleşmesi gerektiğini yineledi.

Toplantının ardından milletvekilleri, ilgili ilçelerde ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

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