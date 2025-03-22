AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Samsun'da İftarda Partililerle Bir Araya Geldi

Mustafa Elitaş, Samsun'da AK Parti partilileriyle bir iftar programında buluştu ve partinin geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:05
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Samsun'da İftarda Partililerle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Samsun'da İftarda Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Samsun'da partilileriyle düzenlediği iftar programında bir araya geldi. İftar, AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Parti Teşkilatına Teşekkür

Programda konuşan Elitaş, şimdiye dek partilerine hizmet eden herkese teşekkür etti. AK Parti'nin “erdemliler hareketi” olarak kurulduğunu ve “vefalılar birliği” olarak devam ettiğini vurguladı. Elitaş, bu birlikteliğin başka hiçbir siyasi partide ya da kuruluşta bulunamayacağını belirtti.

Kıyamet Koptu Ama Vefa Süregeldi

Elitaş, AK Parti içindeki kırgınlık ve üzüntülere değinerek, “Ancak kimse partisine, liderine kırılmamıştır.” ifadelerini kullandı. Etkinlikte Samsun'un 17 ilçesinden 14 belediye meclis üyesine AK Parti rozeti takıldı. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nden 11 ve İYİ Partiden 3 üyenin de partiye katılım sağladığını kaydetti.

“Yuvaya Döndük” Dedi

Yeniden Refah Partisi'nden katılan yeni üyelerin “Yuvaya döndük” ifadelerini kullandıklarını dile getiren Elitaş, 31 Mart seçimlerinde bu partinin adaylarının Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını anlattıklarını aktardı. Elitaş, “Baba ocağına, vefalılar, erdemliler hareketine hoş geldiniz” dedi.

Konuklar ve Katılımcılar

Programa; AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Şehit Ömer Halisdemir...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen iftar programında partililerde bir araya geldi. Elitaş, programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Şehit Ömer Halisdemir...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen iftar programında partililerde bir araya geldi. Elitaş, programda konuşma yaptı.

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