AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale'de Adalet ve Ekonomi Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale'de Yapılan Kongrede Önemli Açıklamalar Yaptı

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İbrahim Bodur Kongre Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çanakkale 8. Merkez İlçe Olağan Kongresi'nde geçirdiği süreçte, adaletin önemine değindi. Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in adalet mensuplarına yönelik hakaret ve tehditlerini eleştirerek, "Adaletin tecellisi için görev yapan yargı mensuplarımıza hangi hakla, hangi cüretle hakaret eder, onları hangi cüretle tehdit edersin?" dedi.

2026, Enflasyonun Gündemden Çıkacağı Yıl Olacak

Şahin, ayrıca Türkiye'nin ekonomik zorlukları ile ilgili yaptığı açıklamada, "2026 yılı, enflasyonu ülkenin gündeminden çıkardığımız yıl olacak" ifadelerini kullandı. Ekonomik daralmaların geçici olduğunu ve yeni ekonomi politikaları ile bu sıkıntıları aşarak refah seviyesinin artırılacağına inandıklarını belirtti.

Son 6 ayda yüzde 28'in üzerinde bir enflasyon düşüşü kaydettiklerini vurgulayan Şahin, "Düşüşün etkilerini önümüzdeki yıl ev ekonomilerine olumlu yansıtacağız" dedi. Ayrıca, cari açığın sürekli düştüğünü ve ihracatta rekorlar kırıldığını da dile getirdi.

Belediyelere Sert Eleştiriler

Şahin, AK Parti'nin insan odaklı siyaseti sürdürdüğünü belirterek, muhalefetin ülkeye katkıda bulunmaktan uzak olduğunu ifade etti. Özgür Özel'in belediyelerin kaynaklarını terör örgütlerine aktaranlar hakkında sessiz kaldığını belirten Şahin, "Siyasi hevesler için tek kelime dahi etmediklerini görüyoruz" dedi. Çanakkale'nin trafik, ulaşım ve altyapı gibi sorunlarına da dikkat çekerek, mevcut belediyenin bu problemleri acilen ele alması gerektiğini belirtti.

Kongrede AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de konuşma yaptı ve partinin gelecek hedeflerine vurgu yaptı. Gider, "Bugün burada toplanan kalabalık, 'Biz, bu yaşadığımızdan mutsuzuz' demek için burada. Gelecekte daha iyi işler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Kongrede, Fatih Şahin ve Ayhan Gider, yeni katılan üyelere rozet takdim ederek, partinin birliğine dair mesaj verdiler.

AK Parti Çanakkale 8. Merkez İlçe Olağan Kongresi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İbrahim Bodur Kongre Salonu'nda düzenlendi. Kongreye; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin (sol 4), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş (sağ 3), AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider (sağ 2), AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik (sol 2) ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk (sol 3) de katıldı.

AK Parti Çanakkale 8. Merkez İlçe Olağan Kongresi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İbrahim Bodur Kongre Salonu'nda düzenlendi. Kongreye; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin (sol 4), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş (sağ 3), AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider (sağ 2), AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik (sol 2) ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk (sol 3) de katıldı.