AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'yi Eleştirdi

Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde AK Parti'nin Mesajları

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’deki gelişmelere değinen Şahin, "Suriye'deki zulmün, 61 yıllık Baas rejiminin, Esed ailesinin zulmünün sona ermesinden herkes mutlu oldu ama bir tek CHP bundan rahatsız oldu. Neden rahatsız oldu? Çünkü aralarında genetik benzerlik var. Aynı tek tipçi, aynı dayatmacı zihniyette oldukları için neredeyse Esed'in, Baas rejiminin arkasından ağıt yaktıklarını görüyoruz," ifadelerini kullandı.

CHP'nin Dış Politika Eleştirileri

Şahin, CHP'nin içler acısı durumundan bahsederek, "CHP'nin hali içler acısı durumda. Bakıyorsunuz bir gün biri çıkıyor kart gösteriyor. Biri çıkıyor 'pışık' diyor. Gerçekten samimiyetten, ciddiyetten uzak bir tabloyla karşı karşıyayız," dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da eleştirilerde bulunan Şahin, "Bir gün bakıyorsunuz Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılınmasından rahatsız olduğunu diline doluyor. Diğer gün ise Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih Suresi'ni okumasından rahatsız oluyor," şeklinde konuştu.

Filistin'e Destek Vurgusu

Konuşmasının devamında Türkiye'nin dış politikası hakkında bilgi veren Şahin, "Biz ensar olma bilinciyle Suriyeli kardeşlerimize, kimliğini, inancını ayırt etmeksizin kapımızı açmışken, ırkçı, yabancı düşmanı tavırları hoyratça sergileyenlerle yüzleşiyoruz. Ülkemiz, Filistinli kardeşlerimizin temsilcisi olmaya devam edecektir. Zalim İsrail devletiyle ticaretimizi durdurduk ve Filistin'e yardım ulaştırmaya devam ediyoruz," dedi.

Savunma Sanayisindeki Başarılar

Şahin, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesinden de bahsederek, "Savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık. Artık silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi olan bir ülke konumundayız." dedi. Togg'un başarılı satış rakamlarına da dikkat çekti.

Şahin, "Bu alanlardaki ilerlememizi içine sindiremeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Onlar ne derse desin, biz kendi işimize bakıyoruz," diyerek sözlerini sonlandırdı.