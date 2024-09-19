AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Iğdır'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Fatih Şahin, Iğdır'da Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Iğdır'da gerçekleştirilen çeşitli programlar kapsamında Vali Yolu Caddesi boyunca esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla keyifli sohbetler etti.

Önemli Bir Yol Haritası Çağrısı

Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin, ümmetin ve tüm insanlığın menfaatleri doğrultusunda bir araya gelerek bir yol haritası oluşturmalıyız," dedi. 22 yıllık AK Parti hükümeti döneminde birçok önemli hizmete imza attıklarını vurguladı.

Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Durumu

Şahin, Türkiye'nin ve tüm dünyanın zorlu süreçlerden geçtiğini ifade ederek, "Kovid-19 pandemisi özelinde başlayan sorunlar, ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve asrın felaketi olarak tanımlanan deprem, birçok alanda travmatik etkilere yol açtı," diye ekledi.

İlkeler ve İnsan Hakları Vurgusu

İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerine de dikkat çeken Şahin, "Ülkemiz, bölgemizde istikrar adası olarak yoluna devam ederken, insan hakları ihlalleri ve zulümlere karşı birlikte hareket etmemiz gerektiğinin altını çizdi. Ortak paydamızı mümkün olduğunca genişletmeliyiz," şeklinde ifade etti.

Kanaat Önderleriyle Toplantı

Konuşmasının ardından Şahin, kanaat önderleriyle buluşarak kentin mevcut sorunlarını ve gelecekte gerçekleştirilecek yatırımları değerlendirdi.