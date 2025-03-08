AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İmamoğlu'na Sert Tepki

Eyyüp Kadir İnan, İmamoğlu'nun Erdoğan'a meydan okumasını eleştirerek sert ifadeler kullandı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:57
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İmamoğlu'na Sert Tepki

İmamoğlu'na Tepki: "Sandıktan Kaçış ve Meydan Okuma"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nu eleştiren İnan, "Daha 2 sene önce sandıktan kaçıp koşa koşa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için aday olan şahıs, en büyük gücünü sandıktan alan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okurken bi otursun düşünsün," dedi.

İnan'dan Sert Yargılamalar

İnan, açıklamasında şöyle devam etti: "Kendi partisinde meşruiyet problemi yaşayanlar, zübük siyasetiyle kişisel kariyerleri için İstanbul'a kıyanlar; milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyamazlar. Milletimize hizmet hikayemiz güçlenerek devam edecek." Bu ifadeler İmamoğlu'na yönelik sert bir tepki olarak dikkat çekti.

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