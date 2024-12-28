AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye Sert Tepki: 'Darbeci Zihniyete Geçit Vermeyeceğiz'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sıkça sokaklara çıkma çağrıları yapmasına sert tepki gösterdi.

'Darbeci Zihniyeti Biz Tanıyoruz'

Şahin, "Son günlerde bir CHP genel başkan yardımcısı tarafından emekli askerlere yapılan çağrıyı görüyoruz. Biz bu darbeci zihniyeti çok yakından tanıyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde bu darbecilere asla izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti, Milletin Partisidir

Kongrede memnuniyetini ifade eden Şahin, AK Parti'nin aziz milletin aklından ve vicdanından süzülerek kurulduğunu belirtti. "AK Parti, dünyamızı güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki bayraktarıdır. Biz gece gündüz çalışarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

Meydan Okudu

Şahin, Özgür Özel'e meydan okuyarak, "Ey Özgür Özel, hodri meydan, biz ilk günden beri sokaklardayız, caddelerdeyiz, meydanlardayız. Aziz milletimizle, işçilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikteyiz" dedi.

Kongreye Katılım Yoğundu

Kongrede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin de bulunduğu geniş bir katılım yer aldı.