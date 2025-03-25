AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın Trajik Kaybı

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. D-100 kara yolunda gerçekleşen feci kazada, Çongar'ın kullandığı 14 KJ 700 plakalı otomobil, Gerede'den Bolu istikametine seyir halindeyken, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Çongar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Çongar için Gerede Yeni Camii'de bir cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından, Mehmet Çongar'ın cenazesi Gerede Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Çongar'ın ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve diğer siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.