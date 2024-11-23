AK Parti Gölbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

Ekonomik Dar Boğaz ve Çözüm Yolları

Şahin, son dönemde yaşanan problemler karşısında farkındalıklarının altını çizerken, "Elbette ki son dönemlerde yaşadığımız bazı sorunların oluşturduğu problemlerin de farkındayız" dedi. Ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için yeni ekonomi programları ile küresel dar boğazın aşılacağına inandığını ifade etti.

Gelecek yıllar için umut veren açıklamalarda bulunan Şahin, "2024 yılı enflasyonun dizginlendiği, 2026'nın da enflasyonun üstesinden geldiğimiz bir dönem olacaktır" dedi. Ekonomik olumlu işaretlerin gözlemlendiğini de vurguladı.

Kongreye Katılım ve Selim Akceylan'ın Yeniden Seçilmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise kongrede yaptığı konuşmada, "22 yıllık bir iktidar partisinin bir olağan kongresinde tekrar Gölbaşı'nda olmanın heyecanı içindeyiz" ifadelerini kullandı. Yalçın, partinin 22 yıllık süreçte Türkiye'de destan yazdığını dile getirdi.

Kongrede tek aday olan Selim Akceylan, geçerli oyların tümünü alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuşma yaptı.

AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuşma yaptı.