AK Parti Gölbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Gölbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, siyasetin millete hizmet olduğunu vurgulayarak, "Siyaset millete hizmet işidir. Hizmet de AK Parti'nin işidir, Cumhur İttifakı'nın işidir. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin desteğiyle hep birlikte inşa edeceğiz" Şahin, son dönemde yaşanan problemler karşısında farkındalıklarının altını çizerken, "Elbette ki son dönemlerde yaşadığımız bazı sorunların oluşturduğu problemlerin de farkındayız" dedi. Ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için yeni ekonomi programları ile küresel dar boğazın aşılacağına inandığını ifade etti. Gelecek yıllar için umut veren açıklamalarda bulunan Şahin, "2024 yılı enflasyonun dizginlendiği, 2026'nın da enflasyonun üstesinden geldiğimiz bir dönem olacaktır" dedi. Ekonomik olumlu işaretlerin gözlemlendiğini de vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise kongrede yaptığı konuşmada, "22 yıllık bir iktidar partisinin bir olağan kongresinde tekrar Gölbaşı'nda olmanın heyecanı içindeyiz" ifadelerini kullandı. Yalçın, partinin 22 yıllık süreçte Türkiye'de destan yazdığını dile getirdi. Kongrede tek aday olan Selim Akceylan, geçerli oyların tümünü alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuşma yaptı. AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuşma yaptı.
Ekonomik Dar Boğaz ve Çözüm Yolları
Kongreye Katılım ve Selim Akceylan'ın Yeniden Seçilmesi
Şahin, son dönemde yaşanan problemler karşısında farkındalıklarının altını çizerken, "Elbette ki son dönemlerde yaşadığımız bazı sorunların oluşturduğu problemlerin de farkındayız" dedi. Ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için yeni ekonomi programları ile küresel dar boğazın aşılacağına inandığını ifade etti.
Gelecek yıllar için umut veren açıklamalarda bulunan Şahin, "2024 yılı enflasyonun dizginlendiği, 2026'nın da enflasyonun üstesinden geldiğimiz bir dönem olacaktır" dedi. Ekonomik olumlu işaretlerin gözlemlendiğini de vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise kongrede yaptığı konuşmada, "22 yıllık bir iktidar partisinin bir olağan kongresinde tekrar Gölbaşı'nda olmanın heyecanı içindeyiz" ifadelerini kullandı. Yalçın, partinin 22 yıllık süreçte Türkiye'de destan yazdığını dile getirdi.
Kongrede tek aday olan Selim Akceylan, geçerli oyların tümünü alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuşma yaptı.
AK Parti'nin 8. Olağan Gölbaşı İlçe Kongresi, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuşma yaptı.