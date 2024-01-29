AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Güler, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Güler, teklifin uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu ve Türkiye'nin enerji ihtiyacını daha etkin ve verimli şekilde karşılamak için mevcut hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığını belirtti. Güler, teklifin temel amacının Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olduğunu söyledi.

Güler, Meclis Başkanlığı'na sunulan 16 maddelik kanun teklifiyle ilgili verdiği bilgilendirme açıklamasında teklifin, Türkiye'nin milli maden ve enerji politikalarını uluslararası gelişmelere uyumlu kılacak, kaynakları ve potansiyeli Türkiye Yüzyılı vizyonuna hizmet edecek şekilde etkin ve verimli kullanacak değişiklikler içerdiğini söyledi. Güler, kanun teklifini hazırlarken bu hususları göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Enerji alanında çeşitli düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin temel amacının, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olduğunu söyledi. Güler, teklifin 16 maddeden oluştuğunu ve maden arama, işletme ve raporlama faaliyetlerine ilişkin yeni esas ve usuller getirdiğini belirtti. Teklifin ayrıca doğal gazın sıvılaştırılması ve yüzer LNG terminalleri gibi konuları da kapsadığını ifade etti. Güler,

"UMREK Kodu'na göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) buluculuk hakkı kazanmasına yer veriyoruz. Yine teklifimiz ile içme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve kıyı kanunu kapsamında, kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere, belirlenen alanlarda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edilerek, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına da imkan sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

HEM YERLİ HEM İTHAŞ DOĞAL GAZ DÜNYAYA SUNULACAK

Türkiye, enerji sektöründe yeni bir döneme giriyor. AK Parti Grup Başkanı Güler, TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle, doğal gazın sıvılaştırılması, yüzer LNG terminalleri, maden arama ve işletme gibi konularda önemli değişiklikler öngörüyor. Güler, teklifin hem yerli hem de ithal doğal gazın dünya piyasalarına sunulmasını kolaylaştıracağını, hem de maden sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Teklifin, Türkiye'nin enerji güvenliği ve ticaret merkezi olma vizyonunu destekleyeceğini ifade etti. Gülerin açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:

"Böylelikle son dönemde yaşanan enerji krizleri nedeniyle başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere, ülkemiz üzerinden gerek boru hatlarıyla, gerekse de LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) olarak yoğun bir şekilde artan ihracat talepleri bakımından, hem yerli üretim doğal gazımızın hem de farklı kaynaklardan ülkemize ithal edilen doğal gazların ülkemizde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak hazırlanabilmesinin ayrı bir piyasa faaliyeti olarak sağlanmasına da bu kanun teklifimizde yer verdik. Yine teklifimizle, ülkemizin doğal gazda ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde, yüzer LNG terminallerine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından depolama tesislerinden farklı, istisnai düzenlemeler yapılabilmesine de imkan tanıyoruz."

YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARIN ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILMASINDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Enerji sektöründe önemli değişiklikler içeren kanun teklifi, TBMM gündemine geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Güler, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, yerli ve milli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması için çok önemli bir düzenleme olduğunu söyledi. Güler, teklifin lisanssız elektrik üretim faaliyeti gerçekleştiren tesislerin lisanslı hale getirilmesini, olağanüstü hal kararı veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde elektrik bağlantı taleplerinin kolaylaştırılmasını ve doğal gazın sıvılaştırılması faaliyetinin tanımlanmasını içerdiğini belirtti. Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanun teklifinin 8'inci maddesinde, 10 yıllık süresini tamamlayan lisansız elektrik üretim faaliyeti gerçekleştiren tesislerin, lisanslı üretim faaliyetine geçişi için devletimize belli katkı verilmek suretiyle lisanslı hale getirilmesine imkan tanınıyor. 11'inci maddemiz yine önemli. Olağanüstü hal kararı veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, geçici süreli bağlantı talepleri için mevcut elektrik dağıtım şebekesinin yeterli olması durumuna, kullanma izni ve elektrik enerjisi talepleri ile ilgili mevzuatta bir düzenleme yapıyoruz. İstenen ilgili bilgi ve belgelerin sayılan hallerde aranmaması amaçlanıyor. Bu şekilde, özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın talepleri hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmış olacaktır. Ben, kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle yerli ve milli kaynaklarımızın ülke ekonomisine kazandırılması noktasında çok önemli bir düzenleme olarak görüyoruz."