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AK Parti Grup Başkanı Güler'den Anayasa Mahkemesi'ne Eleştiriler

Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı için eleştirilerde bulundu, mecliste olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:47
AK Parti Grup Başkanı Güler'den Anayasa Mahkemesi'ne Eleştiriler

AK Parti Grup Başkanı Güler'den Sert Açıklamalar

Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymıştır." dedi.

Meclis'te Olağanüstü Toplantı

Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile düzenlediği basın toplantısında, mecliste olağanüstü görüşme yapılacağını belirtti. Bu toplantının, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara yanıt vermek amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi'nin Son Kararları

Güler, Anayasa Mahkemesi'nin, CHP ve Can Atalay'ın başvurularına dair kararların 1 Ağustos’ta Resmi Gazetede yayımlandığını ifade ederek, "Geçmişte benzer kararlar verilmişken şimdi karar verilmesine yer olmadığı denmesi, hukuka aykırıdır." dedi.

Yargının Durumu

Güler, "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın kesin hükmünü ortadan kaldırmak gibi bir yetkiye sahip midir?" diyerek, Türk hukukunun temel ilkelerine vurgu yaptı. Güler, mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmadan yapılacak işlemlerin geçerliliği olmadığını belirtti.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Güler, mevcut anayasanın vesayet anlayışının etkisinde olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, MHP'nin olağanüstü toplantıya katılmayacağına da değinen Güler, gerekli durumlarda açıklama yapacaklarını söyledi.

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