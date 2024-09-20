AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül Uşak'ta STK Temsilcileriyle Buluştu

Uşak'ta STK Temsilcileriyle Önemli Bir Buluşma

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Uşak'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Gül, yaptığı konuşmada Türkiye'nin menfaatlerinin korunması noktasında kararlı olduklarını ifade etti.

"Birliğimizi Kuvvetlendiriyoruz"

Gül, "Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da, Kıbrıs meselesinde güçlü bir dış politika izliyoruz. Tüm bu alanlarda ülkemizin çıkarları için birlik ve beraberliğimizi koruyarak ilerliyoruz," dedi.

Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti

Gül, ülke genelinde yaşanan hayat pahalılığına da değinerek, "Enflasyonun yüksekliği hepimizi etkiliyor. Bu meseleye gözümüzü yummuyoruz, bu sorunları çözme noktasında irade göstereceğiz," ifadelerini kullandı.

Filistin'in Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Gül, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını belirterek, "Gazze'de yaşanan vahşeti kınamakta kararlıyız. Filistin'in bağımsızlığı için mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.

Kadın ve Gençlik Buluşması

Programın ardından, Gül, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak, Uşak’ta düzenlenen "Kadın ve Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sağ3), partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Uşak'a geldi. Gül, program kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Gül'e, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (sağ2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sol2), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (solda) ve AK Parti İl Gençlik Kollar Başkanı İsmet Özkan (sağda) eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sağ3), partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Uşak'a geldi. Gül, program kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Gül'e, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (sağ2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sol2), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (solda) ve AK Parti İl Gençlik Kollar Başkanı İsmet Özkan (sağda) eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sağ3), partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Uşak'a geldi. Gül, program kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Gül'e, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (sağ2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sol2), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (solda) ve AK Parti İl Gençlik Kollar Başkanı İsmet Özkan (sağda) eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sağ3), partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Uşak'a geldi. Gül, program kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Gül'e, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (sağ2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sol2), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (solda) ve AK Parti İl Gençlik Kollar Başkanı İsmet Özkan (sağda) eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sağ3), partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Uşak'a geldi. Gül, program kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Gül'e, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (sağ2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sol2), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (solda) ve AK Parti İl Gençlik Kollar Başkanı İsmet Özkan (sağda) eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sağ3), partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Uşak'a geldi. Gül, program kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Gül'e, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (sağ2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sol2), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (solda) ve AK Parti İl Gençlik Kollar Başkanı İsmet Özkan (sağda) eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sağ3), partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Uşak'a geldi. Gül, program kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Gül'e, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (sağ2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sol2), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (solda) ve AK Parti İl Gençlik Kollar Başkanı İsmet Özkan (sağda) eşlik etti.