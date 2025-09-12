AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Malatya'da: 'Bütün vesayet odaklarını bitirdik'

Leyla Şahin Usta, Malatya'daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda milletin gücü, 300 bin konut, kayısı üreticilerine destek ve Gazze için BM çağrısını anlattı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:57
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada, 81 il ve her ilçede sürdürülen buluşmaların önemine vurgu yaptı.

Sağlıklı saha çalışması ve vatandaşla temas

Usta, insanlara dokunmanın, hizmetin ve vatandaşın yaşadığı yerde onların halini hatırını sormanın hedef olduğunu belirterek, bu ziyaretlerden elde edilen bilgilerin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına raporlandığını ve böylece tüm Türkiye'nin nabzının tutulduğunu söyledi. 'Tüm Türkiye'de 85 milyona dokunmak' hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.

Kayısı üreticilerine destek

Malatya'nın en önemli ürünü olan kayısının yaşanan zirai dondan etkilendiğini ifade eden Usta, sigortası bulunan üreticilere destek ödemelerinin yapıldığını, sigortası olmayanlara yönelik ödemelerin ise yakın zamanda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma: 300 bin konut

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine atıf yapan Usta, 'yapamazlar, bu kadar hızlı yeniden ayağa kalkamazlar, toparlanamazlar' denilen bir süreçten 300 bin konutun teslim edildiği bir döneme gelindiğini söyledi. Usta, bunun büyük bir başarı ve onur olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin etkili olduğunu vurguladı.

Hukuk, muhalefet eleştirisi ve kamu görevlilerine destek

Usta, 23 yıllık hizmet anlayışının vatandaşın teveccühünü kazandığını ifade ederek ana muhalefetin bugünkü tutumunu eleştirdi. 'Tek dertleri kendi yaşadıkları dünyalarını güzelleştirmek, makam ve mevkilerini korumak' diyerek yolsuzluk ve çekişme iddialarına değindi. Hukuka saygılı olduklarını belirten Usta, 'Bağımsız yargının, mahkemelerin vermiş olduğu kararı saygıyla izliyoruz' ifadesini kullandı ve kamu görevlilerinin işlerini yapmalarına engel olunmaması gerektiğini söyledi.

Ülkede kaos çıkartılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Usta, 'Bütün vesayet odaklarını bitirdik ve bugün milletin gücüyle biz dimdik ayaktayız. AK Parti'nin arkasında milletin gücünden başka bir güç yoktur.' dedi ve arkasını milletin gücüne dayamayanların kendi kavgalarıyla yok olacağını belirtti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve BM'ye çağrı

Usta, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek Sumud filosunun Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabasını desteklediğini söyledi. İsrail'in saldırılarını durdurmak için konunun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde dünyaya sesleneceğini aktardı.

Usta, Birleşmiş Milletlerin yapısının sorgulanması gerektiğini belirterek, 'Eğer Birleşmiş Milletler 5 ülkenin kararıyla yönetilmeye devam edecekse artık yönetilemeyecek demektir' diye konuştu ve yapının değişmesi gerektiğini, soykırım iddialarının son bulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin iki devletli çözüm mücadelesini sürdürdüğünü anımsatan Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki 'one minute' duruşuna atıfla dünya liderlerine ve kamuoyuna seslendi: 'Artık bu zulme bir dur demenin vakti çoktan geldi ve artık sessiz kalamazsınız.' Usta, Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması ve yaşanan acıların tekrar etmemesi temennisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağ 3), Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında katıldı. Toplantıda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 2) ve AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan (sağ 4) da yer aldı.

