AK Parti Grup Başkanvekili Usta, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatını ve gazeteciliği desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Usta, katıldığı bu önemli etkinlikte, fotoğraf sanatının toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Görsel iletişimin gücünü her zaman önemsiyoruz. Fotoğraflar, anları ölümsüzleştirmenin yanı sıra tarihin de bir parçası oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Oylama sürecinde yer alan diğer katılımcılarla etkileşim kuran Usta, yarışmaya katılan eserler hakkında düşüncelerini paylaşarak, sanatçılara bu tür etkinliklerle destek vermenin önemine vurgu yaptı.

Bu yıl, "Yılın Kareleri" oylaması ile birçok yetenekli fotoğrafçının eserlerinin sergilendiği ve değerlendirildiği platform, sosyal medyada da büyük ilgi çekmekte.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.