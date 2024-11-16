DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.540,89 0,77%

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kocaeli'de muhalefetin yalan haberlerini eleştirdi ve iktidar sürecinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:59
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var

Özlem Zengin, Kocaeli'de Yalan Siyasetini Eleştirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kocaeli'de düzenlenen AK Parti Çayırova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Zengin, "Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz" diyerek Türkiye'deki medya manipülasyonuna dikkat çekti.

Yalanlarla Dolu Bir Medya

Zengin, konuşmasında, genel kurula gelen haberlerin çoğunun yalanlarla dolu olduğunu belirterek, "Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor. Biz, bu yalanların her birinin ispatını yapıyoruz ancak buna rağmen bu yalanları hakikatmiş gibi anlatmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yalan Haberlerin Yayılma Hızı

AK Parti Grup Başkanvekili, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün verilerine atıfta bulunarak, "Yalan haberin yayılma hızı dünya genelinde 10 kat, Türkiye'de ise 6 kat daha fazladır" dedi.

Muhalefetin İkiyüzlülüğü

Muhalefetin Meclis Genel Kurulu'nda ortak imzayla araştırma komisyonları kurmasına rağmen ayrı önerge vermesini eleştiren Zengin, bu durumun medya tarafından çarpıtıldığını ifade etti. Zengin, "Medya, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi şeklinde bir algı oluşturuyor" dedi.

İzmir Olayıyla İlgili Suçlamalar

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili muhalefetin kendilerini suçladığını kaydeden Zengin, "İlgili kurumlar görevini yerine getirmiş mi diye soruyoruz fakat iş her defasında ekonomiye getiriliyor" dedi.

Başkan Büyükakın'dan Özgür Özel'e İspat Çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya konser yaptı" iddiasını yalanladığını belirtti. Büyükakın, bu meblağın belediyenin aldığı organizasyon hizmeti olduğunu ifade ederek, "Kendisine bu iddialarını ispatlaması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

İddialara Cevap

Büyükakın, Özel'in 198 milyon liralık iddiasının yanlış olduğunu ve bu tutarın çocukların spor okulları için harcandığını dile getirdi. Ayrıca, son 67 ayda 102 konser organizasyonuna yalnızca 58 milyon 619 bin lira harcandığını vurguladı.

Kongreye AK Parti'nin önde gelen isimleri de katılarak Zengin ve Büyükakın'a destek verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor
2
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var
3
Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı
4
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
5
DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret
6
Yunanistan Eski Başbakanı Antonis Samaras, Partisinden İhraç Edildi
7
Santiago Abascal, Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakının Yeni Başkanı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!