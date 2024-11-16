AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var

Özlem Zengin, Kocaeli'de Yalan Siyasetini Eleştirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kocaeli'de düzenlenen AK Parti Çayırova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Zengin, "Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz" diyerek Türkiye'deki medya manipülasyonuna dikkat çekti.

Yalanlarla Dolu Bir Medya

Zengin, konuşmasında, genel kurula gelen haberlerin çoğunun yalanlarla dolu olduğunu belirterek, "Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor. Biz, bu yalanların her birinin ispatını yapıyoruz ancak buna rağmen bu yalanları hakikatmiş gibi anlatmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yalan Haberlerin Yayılma Hızı

AK Parti Grup Başkanvekili, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün verilerine atıfta bulunarak, "Yalan haberin yayılma hızı dünya genelinde 10 kat, Türkiye'de ise 6 kat daha fazladır" dedi.

Muhalefetin İkiyüzlülüğü

Muhalefetin Meclis Genel Kurulu'nda ortak imzayla araştırma komisyonları kurmasına rağmen ayrı önerge vermesini eleştiren Zengin, bu durumun medya tarafından çarpıtıldığını ifade etti. Zengin, "Medya, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi şeklinde bir algı oluşturuyor" dedi.

İzmir Olayıyla İlgili Suçlamalar

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili muhalefetin kendilerini suçladığını kaydeden Zengin, "İlgili kurumlar görevini yerine getirmiş mi diye soruyoruz fakat iş her defasında ekonomiye getiriliyor" dedi.

Başkan Büyükakın'dan Özgür Özel'e İspat Çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya konser yaptı" iddiasını yalanladığını belirtti. Büyükakın, bu meblağın belediyenin aldığı organizasyon hizmeti olduğunu ifade ederek, "Kendisine bu iddialarını ispatlaması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

İddialara Cevap

Büyükakın, Özel'in 198 milyon liralık iddiasının yanlış olduğunu ve bu tutarın çocukların spor okulları için harcandığını dile getirdi. Ayrıca, son 67 ayda 102 konser organizasyonuna yalnızca 58 milyon 619 bin lira harcandığını vurguladı.

Kongreye AK Parti'nin önde gelen isimleri de katılarak Zengin ve Büyükakın'a destek verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.