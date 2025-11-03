AK Parti Heyeti Halep Valisi Azzam el-Garib'i Ziyaret Etti

Sevilay Tuncer ve Fatma Şahin liderliğindeki AK Parti heyeti Halep Valisi Azzam el-Garib’i ziyaret ederek işbirliği alanlarını görüştü.

Türkiye-Suriye işbirliğinde kültür, altyapı ve hizmetler gündemde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığındaki AK Parti heyetinin, Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret ettiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, heyet Halep'te Vali Garib ile bir araya geldi.

Görüşmede tarafların kültür ve tarihi mirasın korunması, temizlik hizmetleri, yol ve köprü projeleri, sağlık hizmetleri ve su kaynakları gibi alanlarda işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldığı kaydedildi.

Taraflar ayrıca, belirtilen alanlarda ortak çalışma ve koordinasyon imkanlarını değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Halep Valisi Azzam el-Garib’i ziyaret ettiği bildirildi. Görüşmede tarafların, kültür ve tarihi mirasın korunması, temizlik hizmetleri, yol ve köprü projeleri, sağlık hizmetleri ve su kaynakları gibi alanlarda işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldığı kaydedildi.

