AK Parti Heyeti İHA Adıyaman Bürosunu Ziyaret Etti

Ziyaret ve Değerlendirmeler

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ile İl Başkan Yardımcısı Engin Toklu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette İHA Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelen Başkan Çadır ve Toklu, parti çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, Adıyaman'da hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve yatırımlar ele alındı ve kentin gelişimi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

İl Başkanı Ekrem Çadır, ajansın haber faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, ajansın şeffaf, ilkeli ve kamu yararını gözeten yayıncılık anlayışını takdir ettiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

