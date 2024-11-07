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AK Parti Heyeti Moskova'da Rusya Parlamentosu ile Görüşmelerde Bulundu

AK Parti heyeti Rusya Parlamentosu'nda temaslarda bulunarak Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:54
AK Parti Heyeti Moskova'da Rusya Parlamentosu ile Görüşmelerde Bulundu

AK Parti Heyeti, Moskova'da Temaslarda Bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki heyet, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Devlet Duması'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkent Moskova'da, Ala'nın liderliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ile birlikteki heyet, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de katılımıyla Duma'ya ziyarette bulundu.

Görüşmelerin Detayları

Heyet, parlamentoda Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreter Yardımcısı Vladimir Vasilyev, Rus-Türk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Ruslan Gadjiyev ve İşbirliği Grubu Koordinatörü Otari Arşaba ile bir araya geldi. Görüşmede Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderliğinde Türk-Rus ilişkilerinin geliştiğini ifade etti.

İşbirliği Vurgusu

Ala, "Uluslararası taraflarla diyaloğumuzu sürdüreceğiz ve karşılıklı işbirliğimizi güçlendirmek için çeşitli alanlarda ortak paydalar arayacağız" dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin, bölgenin istikrarına katkı sağladığını belirtti.

Ala, son zamanlarda iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretlerin artmasının, işbirliğinin güçlendiğine işaret ettiğine dikkat çekti.

Ekonomik İlişkiler ve Turizm

Ekonomik ilişkilerin de gelişmekte olduğunu kaydeden Ala, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Türkiye’ye en çok gelen yabancı turistlerin Ruslar olduğunu hatırlatarak, ticari ilişkilerin dengeye oturtulmasının önemine değindi.

Bölgesel Barış ve İnsanlık Meselesi

Ala, Türk dış politikasının temel hedeflerinden birinin, bölgesel ve küresel barışın sağlanması olduğunu vurguladı. Karadeniz Girişimi çerçevesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ürününün dünya pazarlarına ulaştığını belirtti.

Rusya ile olan işbirliğinin, Suriye konusunda da devam ettiğini ifade eden Ala, cumhurbaşkanının katılımıyla düzenlenecek BRICS Zirvesi’nin önemine vurgu yaptı.

Gazze'deki insani krizin sona ermesini istediğini belirten Ala, uluslararası kuruluşların daha etkin hale getirilmesi gerektiğini aktardı. Son olarak, Birleşmiş Milletlerin işlevini yerine getiremediği için reforma gitmenin zorunlu olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve beraberindeki heyet, Rusya Parlamentosunun alt kanadı...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve beraberindeki heyet, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda görüşmeler yaptı. Başkent Moskova’da Ala başkanlığında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ve beraberindeki heyet Duma’ya geldi. Heyette Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve beraberindeki heyet, Rusya Parlamentosunun alt kanadı...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve beraberindeki heyet, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda görüşmeler yaptı. Başkent Moskova’da Ala başkanlığında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ve beraberindeki heyet Duma’ya geldi. Heyette Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de hazır bulundu.

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