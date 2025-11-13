AK Parti Heyeti Yenişehirli Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye Ziyareti

Taziye ziyareti gerçekleştirildi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyet, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 askerden biri olan Yenişehirli Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, il başkan yardımcıları, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve beraberindeki heyet katıldı. Heyete ayrıca Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de eşlik etti.

Şehit ailesine taziye

İl Başkanı Davut Gürkan ve heyet, şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi’ndeki baba evine gelerek, emekli matematik öğretmeni Ahmet Uslu’ya taziyelerini iletti. Gürkan, şehit ailesinin acısını paylaştıklarını ifade etti.

Şehitler için yapılan dua sonrası heyet, ilçeden ayrıldı.

