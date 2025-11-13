AK Parti Heyeti Yenişehirli Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye Ziyareti

AK Parti Bursa heyeti, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit düşen Yenişehirli Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine taziyede bulundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 00:34
AK Parti Heyeti Yenişehirli Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye Ziyareti

AK Parti Heyeti Yenişehirli Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye Ziyareti

Taziye ziyareti gerçekleştirildi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyet, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 askerden biri olan Yenişehirli Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, il başkan yardımcıları, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve beraberindeki heyet katıldı. Heyete ayrıca Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de eşlik etti.

Şehit ailesine taziye

İl Başkanı Davut Gürkan ve heyet, şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi’ndeki baba evine gelerek, emekli matematik öğretmeni Ahmet Uslu’ya taziyelerini iletti. Gürkan, şehit ailesinin acısını paylaştıklarını ifade etti.

Şehitler için yapılan dua sonrası heyet, ilçeden ayrıldı.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN , MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE BAŞKANLARI GÜRCİSTAN’DAKİ UÇAK...

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN , MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE BAŞKANLARI GÜRCİSTAN’DAKİ UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN 20 ASKERDEN BİRİSİ OLAN YENİŞEHİRLİ PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU’NUN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN , MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE BAŞKANLARI GÜRCİSTAN’DAKİ UÇAK...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
2
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
3
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
4
Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu Bekleniyor
5
Şef Adayları Tekirdağ Köftesi Yapımını Öğrendi
6
Adana'da Sahte Altın İmalatı: 4 Tutuklama
7
Çin, Filipinler'i Scarborough Sığı'ndaki İhlal Eylemlerini Durdurmaya Çağırdı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı