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AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Saldıran Zanlı Ruh Sağlığı Hastanesine Sevk Edildi

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na satırlı saldırı gerçekleştiren zanlı, ruh sağlığı kontrolü amacıyla hastaneye gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:10
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Saldıran Zanlı Ruh Sağlığı Hastanesine Sevk Edildi

Iğdır'da Şok Eden Saldırı

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldıran zanlı, polis işlemlerinin ardından ruh sağlığı hastanesine sevk edildi.

Saldırganın İfadesi ve Olay Gelişimi

Dün gerçekleşen saldırıda, Bilen B, savcılıktaki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemede, saldırıyı rüyasında gördüğü beyazlar içindeki bir varlığın isteği üzerine yaptığını ifade etti. "Rüyamda yüzü görünmeyen beyaz kıyafetli bir varlık gördüm. Bana insanlara zarar verenlerden hesap sormamı ve onlara bir mesaj iletmemi istedi" dedi.

Belediye Ziyareti ve AK Parti Binasına Saldırı

İlk önce Iğdır Belediyesi'ni ziyaret eden Bilen B, burada karşılaştığı Belediye Başkanı'na çeşitli sorular sordu. Ancak aldığı yanıtlardan tatmin olmayan saldırgan, AK Parti binasını bulmak için arayışına devam etti. Binanın arka tarafında bulunan girişini bulamayınca, camı kırarak içeri girdi. Saldırı esnasında çevredeki polisler ve vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

Polise Teslim Olma Anı

Elinde satırla içeri girdiği sırada polislerin uyarılarına rağmen satırı bırakmayan Bilen B, güçlükle ikna edilerek silahını polise teslim etti. Olay esnasında kimseyi yaralamadığını ve zarar vermediğini belirten saldırgan, ifadesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini de kabul etti.

Ruh Sağlığı İncelemesi

Mahkeme, akli dengesinin tespit edilmesi için Bilen B’nin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Bunun yanı sıra, olay anında Iğdır Belediyesi'nin kamera kayıtlarının alınmak istenmesi fakat arızalı olması nedeniyle görüntü elde edilememesi dikkat çekti.

Polis, saldırganın belediyeye girişini kaydetmiş olan kameraya el koydu.

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