AK Parti Iğdır İl Başkanlığına Molotofkokteyli Saldırısı: İki Şüpheli Yakalandı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı’na Molotofkokteyli Saldırısı

Bugün saat 19.00 sularında, Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığı önüne gelen üç şüpheli, çevreyi inceledikten sonra, ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak olay yerinden kaçtılar.

Olay sonucunda binanın giriş bölümünde yangın meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar bu yangını söndürmeyi başardı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Kısa bir süre içinde, kaçan üç şüpheliden ikisi, durdurulan bir araçta yakalandı ve gözaltına alındı. Olay yerinden kaçmayı başaran bir şüpheli ise hâlâ aranıyor. Ayrıca, şüphelilerin molotofkokteyllerini binaya attıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AK Parti’den Açıklama

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt, bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz." dedi.

Benzer bir saldırının daha önce de yaşandığını belirten Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay da olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştiren 3 şüpheliden ikisi yakalandı, diğeri aranıyor. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştiren 3 şüpheliden ikisi yakalandı, diğeri aranıyor. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.