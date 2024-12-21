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AK Parti Iğdır Kongresi'nde Şen ve Madak'tan Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Iğdır'da Türkiye'nin ahlaki ve ilkeli bir ülke olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:43
AK Parti Iğdır Kongresi'nde Şen ve Madak'tan Önemli Mesajlar

AK Parti Iğdır Kongresi'nde Genel Başkan Yardımcıları Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin Iğdır 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şen, "Türkiye sadece bir ülke değil, Türkiye bir ilkedir, ahlakın en büyük ilkesidir" ifadelerini kullandı.

Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Cumhur İttifakı'nın güçlü birliğinin, Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselmesini sağladığını belirten Şen, muhalefetin bu konuda yetersiz kaldığını vurguladı.

Şen konuşmasında, "Bu neyinize yetmiyor?" sorusunu yönelterek, muhalefetin büyük ve bağımsız bir Türkiye anlayışına sahip olmadığını dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile ilgili yaptığı açıklamaları anımsatarak, Türkiye'nin ahlaki ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Madak'tan Siyasetin Ahlakına Vurgu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise Iğdır'ın, bereketli topraklarında yaşayanların kutlu davanın hasbi taşıyıcısı olduğunu söyledi. Madak, "Bizim için siyasetin ahlakı, siyasetin kendisinden önce gelir" diyerek ahlaki ilkelere dikkat çekti.

Iğdır'daki AK Parti teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve her geçen gün büyümeye devam ettiğini aktaran Madak, Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin kuruluş sürecinde verdiği şeffaflık sözünü hatırlatarak, bu ahlaki ilkenin 23 yıldır partilerinin şiarı olduğunu belirtti.

Kongrede yer alan partililer arasında AK Parti MYK Üyesi Ahmet Arslan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş de yer aldı. Kongrede yapılan tek listeyle seçimde Ali Kemal Ayaz, AK Parti Iğdır İl Başkanlığına yeniden seçildi.

Bu arada, katılımda bulunanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayı da salonda canlı olarak takip etti.

AK Parti Iğdır 8. Olağan İl Kongresi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı.

AK Parti Iğdır 8. Olağan İl Kongresi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı.

AK Parti Iğdır 8. Olağan İl Kongresi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı.

AK Parti Iğdır 8. Olağan İl Kongresi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı.

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