AK Parti İl Başkanları 'Terörsüz Türkiye' İçin Bir Araya Geldi

Bursa ve Çevresinde AK Parti'den Tarihi Açıklamalar

Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da AK Parti il başkanları, "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın gerçekleştirdiği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfanın açıldığını vurguladı.

Gürkan, 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren Erdoğan liderliğinde kullanılan çok boyutlu terörle mücadele stratejisinin önemine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye projemiz asla bir pazarlık değil, milletimizin huzuru için yürütülen tarihi bir iradedir. Türkiye, acılarla dolu bir sayfayı kapatmaya hazırlanıyor. Kardeşliğin ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında yeni bir döneme giriyoruz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin hayrına olan her adımda en ön saflarda yer almaya devam edeceğiz," dedi.

Çanakkale'den Umut Verici Mesajlar

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, yaptığı basın toplantısında, Erdoğan’ın açıklamalarının tarihi önemde olduğunu belirtti. Göktürk, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra FETÖ'yü temizlemelerinin, terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu ifade etti. "41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin kapıları ardına kadar aralanmıştır," diyerek, yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını söyledi.

Kütahya'dan Bayrak Çağrısı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından tüm vatandaşların ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla süslemeye davet etti. Erenler, "Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu önemli dönemi Türk bayraklarımızla milletimizle beraber karşılayacağız," diyerek, hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret edeceklerini belirtti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti İl Başkanlığında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti İl Başkanlığında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.