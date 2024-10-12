AK Parti İlçe Kongreleri Başlıyor

AK Parti İlçe Kongre Sürecine Başladı

Esin Işık - AK Parti, gelecek yıl nisan ayında düzenlenecek olan 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık amacıyla ilçe kongrelerini başlatmış bulunuyor.

İlk Aşama: Mahalle Delege Seçimleri

Alınan bilgilere göre, partinin bu yıl eylül ayında tamamladığı mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe kongreleri süreci de başlamış oldu. AK Parti, İzmir, Antalya ve Mersin gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu birçok illerde ilçe kongrelerini gerçekleştirecek.

Kongre Takvimi ve Planlama

AK Parti, ilçe kongreleri aracılığıyla ilçe başkanlarını ve ilçe yönetim kurulu üyelerini belirlerken, il kongre delegelerini de seçecek. 90 gün sürecek olan bu süreçte, 28 Aralık'ta il kongrelerine geçiş yapmayı planlamakta.

Böylelikle, tüm operasyonların mart ayının sonuna kadar tamamlanması ve 8. Büyük Olağan Kongre'nin "milletle kucaklaşma ve birlikte inşa etme" ruhuyla gerçekleşmesi hedefleniyor.

Vatandaşların Katılımı ve Mektup Toplama

Ayrıca, AK Parti Teşkilat Başkanlığı, ilçe kongreleri öncesinde canlı meydan etkinlikleri düzenleyerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektuplar topluyor. Vatandaşlar, bu mektuplarda taleplerini, sorunlarını, şikayetlerini, teşekkürlerini ve dileklerini yazabilecekler.

Bunun yanı sıra, kongreler öncesinde delegelerin ilçe yönetimlerinde görmek istedikleri isimlere ilişkin form doldurmaları da sağlanıyor.

AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe kongreleri başladı. AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, ilçe kongrelerinden önce ilçe meydanlarında kurulan stantlarda vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup toplanıyor. Vatandaşlar mektupta talep, sorun, şikayet, teşekkür, dilek ve temennilerini ifade edebilecek.

AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe kongreleri başladı. AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, ilçe kongrelerinden önce ilçe meydanlarında kurulan stantlarda vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup toplanıyor. Vatandaşlar mektupta talep, sorun, şikayet, teşekkür, dilek ve temennilerini ifade edebilecek.

AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe kongreleri başladı. AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, ilçe kongrelerinden önce ilçe meydanlarında kurulan stantlarda vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup toplanıyor. Vatandaşlar mektupta talep, sorun, şikayet, teşekkür, dilek ve temennilerini ifade edebilecek.