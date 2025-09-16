AK Parti ile Sırbistan SPP Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanacak

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni işbirliği adımı

AK Parti ile Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) arasında, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanacak.

Alınan bilgiye göre, mutabakat zaptına, yarın, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile SPP Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic imza atacak.

Mutabakat zaptı kapsamında iki parti arasında ziyaretler gerçekleştirilecek, uzman toplantıları düzenlenecek ve partiler arası dayanışma artırılacak.

Ayrıca, kültür, tarih ve diğer ilgi alanlarına ilişkin işbirlikleri geliştirilecek; bu çalışmalar, halklar arasında daha doğru ve dengeli bir anlayışın oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.