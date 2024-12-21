AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi: Zafer Sırakaya'dan Güçlü Mesajlar

AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sırakaya, Gezi Parkı sürecinde milletin seçmiş olduğu hükümete karşı yapılan meydan okumaların asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Demokrasimize sımsıkı sahip çıkarak cevap verdik" ifadelerini kullandı.

Kaos ve Darbelerle Mücadele

Sırakaya, geçmişte yaşanan 7 Şubat MİT krizi ve 17-25 Aralık süreçleri gibi örneklerle, AK Parti'nin kararlılıkla durduğunu belirtti. "Makama, mevkiye göre hareket eden bir zihniyetin temsilini yapmadık. Kolaya değil, zora talip olduk" diyen Sırakaya, partinin her zaman milletin iradesine sahip çıktığını vurguladı.

15 Temmuz ve Sonrası

15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Sırakaya, "Milletimizle sırt sırta vererek bu ihanet sürecine karşı koyduk" şeklinde konuşarak, darbeci zihniyetin halkın direnişi sayesinde başarı elde edemediğini ifade etti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise, Ispartalıların partinin kuruluşundan bu yana yanında yer aldığını belirtti. Gül, "AK Parti, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır. Geleceğin, umudun adıdır" dedi. Ayrıca, partinin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin zorluklarını aşmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Gül'ün sözleri, partinin halk nezdindeki yerinin önemini vurgularken, milletin verdiği destekle Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.