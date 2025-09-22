AK Parti İstanbul: Bayrampaşa Başkan Vekilliği Seçimine İptal Davası

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:29
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtığını duyurdu.

İl Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasbeden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık."

Arka plan

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.

Süreç

İl Başkanlığı hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Dava sonuçlandığında seçimin akıbeti mahkeme kararına göre netlik kazanacak.

