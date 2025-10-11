AK Parti İstanbul'dan "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" ile Vizyon Arayışı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kentin güncel sorunlarını çözmek ve şehrin geleceğine yön verecek politikaları belirlemek amacıyla "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile AK Parti İstanbul teşkilatının üç kademe mensupları katıldı.

Katılımcılar ve amaç

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantının ilk aşamasında kente dair mevcut sorunlar tespit edildi, ikinci aşamada ise bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Etkinliğin temel hedefi, saha verileri ve uzman görüşlerini birleştirerek İstanbul'un yönetimine bilimsel ve teknik esaslarla yön vermek olarak açıklandı.

Ele alınan başlıklar

Toplantılarda şehir ekonomisi, dijital dönüşüm, adalet, toplum politikaları, göç ve toplumsal uyum, gençlik politikaları, kültür-sanat ve teşkilat yapılanması gibi kritik başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Abdullah Özdemir'in değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, çalıştayların çok verimli geçtiğini belirtti. Özdemir, "Aynı zamanda akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin katılımıyla farklı bir mekanda bir çalıştay daha yürütüyoruz. Bu buluşmalar, hem partimizin gelecek vizyonunu hem de İstanbul'un yarınlarını şekillendirmek açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, çalıştaydaki kapsamlı değerlendirmelere dikkat çekerek şunları kaydetti: "Biz, İstanbul'da sadece yapılmayanları değil aynı zamanda çözüm önerilerini de masaya yatırıyoruz. Bu çalıştaydan elde edeceğimiz veriler, İstanbul'un geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyacak. Bilim insanlarının katkılarıyla sahadan topladığımız verileri birleştirerek İstanbul'u teknik ve bilimsel esaslara uygun şekilde yönetme sürecini başlatıyoruz."

