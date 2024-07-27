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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan "Tercihim İstanbul 2024" Programı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, üniversite tercihi yapacak gençler için "Tercihim İstanbul 2024" programını düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:08
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan "Tercihim İstanbul 2024" Programı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Önemli Girişim

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite tercihi yapacak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" adlı bir program gerçekleştirdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan Tavsiyeler

Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Soylu, gençlere önemli bir mesaj vererek, "Özünüzü keşfedin. Seveceğiniz, isteyeceğiniz bir meslek seçin. Dünyaya ve insanlığa faydalı bir yol çizin." dedi.

Başkan Turan: Eğitim Tek Başına Yetmez

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise eğitim konusuna vurgu yaptı ve okumanın başarı için yeterli olmadığını söyledi. Potansiyeli olan gençlerin, açık öğretim fakültelerini tercih ederek hayata atılabileceklerini belirtti.

Geleceğin Teminatı: Gençler

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, gençlerin vereceği kararların Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini ifade etti. Çekerek, "Bugünkü kararlarınız, yarının Türkiye'sini belirleyecek," dedi.

Eğitimci Faruk Özdağ'dan Tecrübeler

Programda eğitimci-yazar Faruk Özdağ, gençlere tecrübelerini aktararak onları destekledi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağda) ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek (solda), programa katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağda) ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek (solda), programa katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağda) ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek (solda), programa katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağda) ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek (solda), programa katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağda) ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek (solda), programa katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağda) ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek (solda), programa katıldı.

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