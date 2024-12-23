AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Abdullah Özdemir Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Yeni Dönem Açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeni il başkan adayı olarak Abdullah Özdemir'in ismini duyurdu. Kabaktepe, duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı ve bu durumdan duyduğu mutluluğu paylaştı.
Geçmişten Geleceğe Bir Medeniyet Hareketi
Kabaktepe, AK Parti'nin geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketi olduğunu belirterek, "Bu davanın, milletin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen ve mazlumların umudu olan bir kadro hareketi" Kabaktepe, konuşmasında ayrıca, "AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir""Bu bayrak, daha yükseğe taşınacak ve yeni hedeflere doğru yol alınacaktır" Kabaktepe, İstanbul'a hizmet etme bilinciyle yeni bir döneme adım attıklarını belirtirken, "Değerli kardeşimiz Abdullah Özdemir, genç, dinamik ve vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaktır" Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı: "8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız"
Kongreler, Yenilenme ve Güçlenme Vasıtasıdır
İstanbul'a Hizmet İçin Yeni Bir Dönem
Hayırlı Olsun Temennisi
Kabaktepe, konuşmasında ayrıca, "AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir""Bu bayrak, daha yükseğe taşınacak ve yeni hedeflere doğru yol alınacaktır" Kabaktepe, İstanbul'a hizmet etme bilinciyle yeni bir döneme adım attıklarını belirtirken, "Değerli kardeşimiz Abdullah Özdemir, genç, dinamik ve vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaktır" Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı: "8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız"
Kabaktepe, İstanbul'a hizmet etme bilinciyle yeni bir döneme adım attıklarını belirtirken, "Değerli kardeşimiz Abdullah Özdemir, genç, dinamik ve vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaktır" Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı: "8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız"
Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı: "8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız"