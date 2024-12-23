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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Abdullah Özdemir Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeni il başkan adayı Abdullah Özdemir'i duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:28
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Abdullah Özdemir Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Yeni Dönem Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeni il başkan adayı olarak Abdullah Özdemir'in ismini duyurdu. Kabaktepe, duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı ve bu durumdan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Geçmişten Geleceğe Bir Medeniyet Hareketi

Kabaktepe, AK Parti'nin geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketi olduğunu belirterek, "Bu davanın, milletin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen ve mazlumların umudu olan bir kadro hareketi"

Kongreler, Yenilenme ve Güçlenme Vasıtasıdır

Kabaktepe, konuşmasında ayrıca, "AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir""Bu bayrak, daha yükseğe taşınacak ve yeni hedeflere doğru yol alınacaktır"

İstanbul'a Hizmet İçin Yeni Bir Dönem

Kabaktepe, İstanbul'a hizmet etme bilinciyle yeni bir döneme adım attıklarını belirtirken, "Değerli kardeşimiz Abdullah Özdemir, genç, dinamik ve vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaktır"

Hayırlı Olsun Temennisi

Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı: "8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız"

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