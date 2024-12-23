AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Abdullah Özdemir Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Yeni Dönem Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeni il başkan adayı olarak Abdullah Özdemir'in ismini duyurdu. Kabaktepe, duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı ve bu durumdan duyduğu mutluluğu paylaştı.

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