AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve Aday Özdemir, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

AK Parti İstanbul İl Başkanları, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'deki önemli anların ve olayların fotoğraflarını öne çıkarma amacı taşıyan değerli bir platformdur.

Kabaktepe ve Özdemir, oylama sırasında seçilen fotoğrafların anlamına ve bu karelerin toplumsal bellek açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Katılım gösterdikleri bu değerli etkinlik, AK Parti'nin sosyal ve kültürel faaliyetlere olan katkısını yine gözler önüne seriyor.

Bu yılki oylama, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilen ve anlam taşıyan birçok fotoğrafın yarıştığı bir olay olarak oldukça dikkat çekiyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (sağda) ve İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (sağda) ve İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.