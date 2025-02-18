AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kar Yağışı Hazırlıkları Tamamlandı

Özdemir'den Kar Hazırlığı Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, megakentte beklenen kar yağışıyla ilgili hazırlıklar üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı'na Eleştiriler

Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Değerli İstanbullu hemşehrilerim; aziz şehrimiz İstanbul'u emanet ettiğiniz İBB Başkanı, kendisine yüklediğiniz sorumlulukları küçük görüp daha büyük hayallerin peşinde sürüklenip duruyor. Kentin doğal akışında bile aksayan yığınca problem umrunda değil." ifadelerini kullandı.

Özdemir, devamında şunları kaydetti: "Tek gayesi, sürekli gündemde olmak ve basamak olarak gördüğü İstanbul'u şahsi ikballeri uğruna bencilce kullanmak. Bizler ise AK Belediyeler olarak, kara günlere terk edilmiş şehrimiz için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."

Hazırlıkların Detayları

Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından tüm belediyelerde hazırlıkların tamamlandığını belirten Özdemir, "En küçük sorun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 teyakkuz halinde olacaklar." dedi.

Özdemir'in paylaşımında, AK Parti'li ilçe belediyelerince toplam 4 bin 925 personel ve 816 araçla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ve 79 bin 650 ton tuzlama hazırlığı yapıldığı da vurgulandı.