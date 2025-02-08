AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Devir Teslim Töreni

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde, partisinin İstanbul İl Başkanlığına seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Osman Nuri Kabaktepe'den Veda

Törende eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'a yakışan ve Türkiye'ye coşku getiren başarılı bir kongre gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yeni başkan Özdemir'i tebrik eden Kabaktepe, onun liderliğinde İstanbul'da halkla iç içe, gönül bağını güçlendirerek 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birinci turda başkan yapacaklarını belirtti.

2029 Vizyonu

Kabaktepe, 2029 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeniden umut ve hizmet bayrağını dalgalandıracaklarını vurguladı. Özdemir'in çalışkanlığına dikkat çeken Kabaktepe, onun liderliğindeki ekibin partiyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Abdullah Özdemir'in Teşekkürleri

Yeni seçilen Abdullah Özdemir, kendisini bu önemli göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve delegelere teşekkür etti. Kabaktepe'nin teşkilat sürecinde gösterdiği özveriyi takdir eden Özdemir, birlik ve beraberlik anlayışının artırılması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Çiçek Takdimi ve Törenin Kapanışı

Devir teslim töreninin ardından taraflar birbirlerine çiçek takdiminde bulundu. Özdemir, Kabaktepe'yi İl Başkanlığından uğurladı. Törende Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Özdemir'in eşi Hayrunnisa Nihal Birtek Özdemir ve diğer partililer de yer aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, il başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin (solda) görevini Abdullah Özdemir'e (sağda) devrettiği "Devir Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Kabaktepe konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, il başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin (solda) görevini Abdullah Özdemir'e (sağda) devrettiği "Devir Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Kabaktepe konuşma yaptı.