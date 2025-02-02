AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlandırmasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede Kadınların Rolü Vurgulandı

Açılışta söz alan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti'nin güçlü bir kadın hareketi olduğunu belirtti. Demirer, "Milletimiz biliyor ki, sosyal hizmetleriyle, kimsesizlere sahip çıkan, çocuklarımız için kütüphaneler açan AK Parti'dir. Siyasette kadın temsiliyeti, %4'ten %20'ye yükseldi," dedi.

Kongre Yenilenme ve Birlik Mesajı Verdi

Demirer, kongrenin yenilenme anlamına geldiğini ifade ederek, "İstanbul'un kırılan gönlünü kazanmaya, 2028 ve 2029'da daha kararlı bir şekilde çalışmaya söz veriyoruz," şeklinde konuştu.

Siyasi Tarihin Yüzde 4'lük Temsiliyetine Dikkat Çekildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, kadınların partinin en büyük gücü olduğunu vurguladı. Özdemir, "2002 öncesinde 550 milletvekili arasından sadece 23'ü kadındı. Bugün bu oran %20'nin üzerine çıktı. Bunu başaran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır," dedi.

2028 İçin Hedefler Belirlendi

Görevini devredecek olan eski il başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partililerden helallik isteyerek, "2028'de Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan yapacağız," dedi.

AK Parti Kadın Hareketinin Büyüklüğü Vurgulandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İstanbul Kadın Kolları'nın dünyanın en büyük kadın teşkilatı olduğunu belirterek, "6 milyona yaklaşan üyesiyle AK Parti, kadın hareketinin kalbidir," dedi. Keşir, kadınların kazanımlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek ve kararlılığı sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Demirer, Ercan ve Keşir, bu kongrenin kadınların siyasetteki gücünü ve önemini tekrar ortaya koyduğunu belirterek, AK Parti Kadın Kolları'nın toplumsal değişim için mücadele vermeye devam edeceğini ifade ettiler.