AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programında Buluştu

AK Parti İstanbul Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla iftar programında bir araya geldi. İl Başkanı Özdemir, İstanbul için vurgularda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:28
AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programında Buluştu

AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programında Buluştu

AK Parti İstanbul Teşkilatı, Bakırköy'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul teşkilatının bugüne gelişinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstanbul İçin Söz Verdi

Abdullah Özdemir, Cumhurbakanı Erdoğan’ın huzurunda İstanbul için söz verdiklerini belirterek, “Her mahallesiyle, her hikayesiyle her günümüz İstanbul olacak. Her gün İstanbul'u arşınlayacak, İstanbullunun elini sıkacak, kapılarına gidecek, selamınızla birlikte sıcak tebessümümüzü onlarla paylaşacağız.” dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Özdemir, birlik ve beraberliği tesis ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceklerini ifade etti. Gelecek yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçeleriyle tüm İstanbulluları tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacaklarının altını çizdi. Özdemir, megakentin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hep birlikte armağan edeceklerini söyledi.

Teşkilat Gücü

Bu büyük sorumluluğu yerine getirme inancının tam olduğunu vurgulayan Özdemir, “İl ve ilçe yönetimlerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve mahalle yönetimlerimiz buna hazır. Çünkü biz İstanbul teşkilatıyız. Kaybedecek bir saniyemiz, arkasına sığınacağımız bir tek mazeretimiz yok. Kapı kapı dolaşıp gönüller fethine çıktık.” şeklinde konuştu.

Eleştiriler ve Uyarılar

Özdemir, eski Türkiye'yi özleyenlerin olduğunu üzüntüyle izlediklerini belirtirken, belediye kasalarını şahsi menfaatleri uğruna boşaltanlar olduğunu vurguladı. “Milletimizi kandırmak ve suçlarını kapatmak için bütün tuşlara aynı anda basanlar var. Hemşehrilerimiz hizmet beklerken, İstanbul'un kaynaklarını heba edenlere, milletimizin evlatlarının emeklerini hiçe sayarak usulsüz diploma sahibi olanlara aziz milletimiz artık inanmıyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

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