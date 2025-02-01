AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde Vesayet Meselesi Ele Alındı

AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti teşkilatlarının başarılarını artırmak amacıyla düzenlenen İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Ala, siyasetin üzerindeki vesayetin kaldırılması ile kurumların güçlendiğini ve Türkiye'nin uluslararası alandaki duruşunun da pekiştiğini ifade etti.

Vesayet Kaldırıldı, Siyaset Güçlendi

Halkapınar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede Ala, "Siyasetin üzerinden vesayeti kaldırdık, kurumlarımız da güçlendi, siyaset de güçlendi" şeklinde vurgu yaptı. Türk askerinin günümüzde 18 farklı ülke ve bölgede barışa katkı sağladığını belirten Ala, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kararlı duruşuyla mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca ekonomide IMF'ye yapılan son ödemenin arkasındaki iradenin de Erdoğan olduğunu dile getirdi.

AK Parti’nin Başarıları Anlatıldı

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti döneminde İzmir'e kazandırılan hizmetlere değindi. 15 Temmuz darbe girişiminde halkın gösterdiği direnişi ve birlikteliği hatırlatan Dağ, "Konak Meydanı'nda, on binlerce İzmirli hemşehrimiz oradaydı" dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek birleşmenin dostlara güven oluşturduğunu ifade etti. Kandemir, AK Parti'nin her türlü zorluğa rağmen varlığını sürdüren büyük bir aile olduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Destek

Binali Yıldırım, AK Parti kongrelerinin kardeşliğin zirveye çıktığı toplantılar olduğunu vurguladı. İzmir için canla başla hizmet ettiklerini ifade eden Yıldırım, İzmir'deki hizmetlerin altında kendisinin ve Erdoğan’ın imzası olduğunu söyledi.

Önemli İsimler Kongrede Bulundu

Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, kongrede mehteran takımı marşlar çalarak katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.

15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı

Salonda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yazılı olduğu pankart asıldı. Ayrıca, İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Çakabey miğferi" hediye etti.