AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Kadın Hakları Vurgusu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Haklarına Dikkat Çekti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda gerçekleşti ve geniş bir katılımcı grubunu bir araya getirdi.

Geçmişin Yansımaları

Konuşmasında Keşir, geçmişte kadınların eğitim ve iş hayatından dışlandığını ifade ederek, bu tür uygulamaların bir daha yaşanmayacağını vurguladı. "Geçmişte kadınlara okulların, iş yerlerinin, kamu kurumlarının kapısını kapatanlar bugün hala bizim hafızamızla alay edercesine kadın üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar. Geçti o günler," dedi.

Başarılar ve Hedefler

Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, parlamentodaki kadın milletvekili oranının %21’e çıktığını belirterek, bunun AK Parti'nin kadın hakları konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kadın seçmenlerin her seçimde daha fazla liderlerine sahip çıktığını vurguladı.

Teşekkür Mesajı

Toplantıya katılan AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Jülide Sarıeroğlu, Lütfiye Selva Çam, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan gibi isimlere de teşekkür eden Keşir, kadın kollarının geçmişteki çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıya katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıya katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıya katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıya katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıya katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıya katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıya katıldı.