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AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Kadın Temsili Vurgusu!

Ayşe Keşir, Karabük'te düzenlenen kongrede kadın temsili ve eğitimde eşitlik üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:00
AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Kadın Temsili Vurgusu!

Karabük Kadın Kolları Kongresi’nde Kadın Temsili Vurgusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Karabük'teki 7. Olağan Kongre'de yaptığı konuşmada Türkiye'deki kadın temsiline dikkat çekti. Keşir, "Bugün parlamentoda kadın oranı yüzde 20 ile Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamına ulaşmıştır. Bu da AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığının en önemli farkıdır," dedi.

Keşir, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, şehit polis memuru Fethi Sekin ve Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı anarak, eğitimde ve istihdamda sağlanan kadın oranını vurguladı. "Geçmişte kız çocuklarını kapılarının önünde bekletenler, bugün 81 ilde açtığı üniversitelerle, yasakları tarihe gömerek kız çocuklarını üniversite sıralarına dahil etti," ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'deki avukatların yüzde 46'sı, hakimlerin yüzde 47'si ve sağlık sektöründe çalışanların yüzde 54'ü kadın olduğunu belirten Keşir, kadınların eğitimde eşit fırsatlara sahip olmaları gerektiğini savundu. "Eğitim, en temel fırsat eşitliği aracıdır. Eğitimde tam fırsat eşitliği sağlandığında, kadınlar her alanda eşitliğin gereklerini yerine getirirler," dedi.

Karabük'ün, son seçimde Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirten Keşir, "Karabük teşkilatıyla iftihar ettik. Türkiye'nin en genç il belediye başkanı, her üç Karabüklüden birinin oyunu alarak bu göreve geldi," diye ekledi. Ayrıca Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını 1935 yılında elde ettiğini hatırlatan Keşir, "İlk parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 4,1 idi. Bugün ise bu oran yüzde 20'ye ulaşmıştır," ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasetin nesnesi değil öznesi olduğuna vurgu yapan Keşir, "Kadının gücünü, sabrını ve aklını kimse hafife almasın. Sosyal politikalarımız evlere girerek 4 kalemden 54 kaleme çıktı," dedi. Kongrede, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşmalar yaptı. Kongrede tek listeyle gidilerek Hülya Uluçay yeniden AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (ortada), Karabük'te 100. Yıl Kültür...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (ortada), Karabük'te 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (ortada), Karabük'te 100. Yıl Kültür...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (ortada), Karabük'te 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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