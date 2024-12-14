AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Altındağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre, Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenirken Keşir, yaptığı konuşmada, "Bugün 5,5 milyon üyesiyle AK Parti en büyük kadın örgütüdür. Diğer taraftan 922 ilçe, 81 il, köy ve mahallelerimizde aktif görev yapan kadınlar yaklaşık 600 bindir." dedi.

Kadına yönelik şiddetin, partisinin en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu vurgulayan Keşir, "AK Parti iktidarına kadar kadına yönelik şiddet suç olarak tanımlı değildi. 2005 yılında köklü bir ceza kanunu çıkarttık" şeklinde ifade etti. Konuşmasında ayrıca, başörtüsü yasakları ve diğer toplumsal meseleler üzerindeki kazanımlara da değindi.

Kadın Temsili ve Eğitimi

Keşir, kamuda istihdam edilen kadın oranının yüzde 44 olduğunu belirtirken, hakimlerin yüzde 49'unu ve öğretmenlerin yüzde 60'ını kadınların oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki kadınların son 22 yılda aktif siyasetteki rolüne değinen Keşir, "Bugün 600 bin kadınla Türkiye'nin her sokağında aktif siyaset yapıyoruz" diye ekledi.

Kongre, AK Parti Ankara milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik'in katılımıyla gerçekleşti. Kongrede mevcut başkan Demet Akçadağ yeniden seçildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Altındağ Belediyesinin Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Altındağ Belediyesinin Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma gerçekleştirdi.