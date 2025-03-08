AK Parti Kadın Kolları, Savaşlarda Ölen Kadınlar İçin Fidan Dikti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikti. Etkinlik, Arnavutköy Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadınların 8 Mart'taki mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Ercan, kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olma mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

“Kadınların bireysel özgürlükleri, bir hak mücadelesidir.” ifadesiyle kadın-erkek eşitliğinin önemini dile getiren Ercan, Türkiye'nin geleceğinde adalet içinde bir toplum inşa etme inancını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetlerinin, kadın hakları konusunda önemli adımlar attığını da ekledi.

Kazanımlardan Bahsetti

Ercan, son 23 yıl içerisindeki kadın oranının parlamentoda %20'ye ulaştığını ve eğitim düzeyinin de %70'lerden %90'lar seviyesine yükseldiğini belirtti. Kız öğrencilerin üniversite okulaşma oranının ise %52'lere çıktığını söyledi. Ercan, “Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda ilerleme kaydettik, ama daha yapılacak çok iş var.” dedi.

Etkinliğin Teması: Umut Yeşermek

Dünya Kadınlar Günü'nün anlamına ilişkin olarak, “Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz.” diyen Ercan, Filistin, Ukrayna, Sudan ve Suriye gibi dünyadaki savaş bölgelerinde hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliğinin yapıldığını ifade etti.

Kadın Hakları Konusunda Kararlılık Vurgusu

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, etkinlikte yaptığı konuşmada zulmün, dil, din, ırk ayırt etmeksizin kadınları etkilediğine dikkat çekti. Demirer, “Savaş mağduru kadınlarımızın aziz hatırasını, diktiğimiz fidanlarla yaşatacağız.” dedi.

AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili, meclis toplantısında karşılaştığı engellere dikkat çekerek, yaşadığı baskıları anlattı. “Milletimizin verdiği yetkiyle her daim konuşmaya devam edeceğiz.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kadınların haklarının korunmasına vurgu yaparak, kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması için mücadele edeceğini belirtti.

Etkinliğe katılanlar, savaşlarda hayatını kaybeden kadınların anısına fidan dikimi gerçekleştirdi ve fidanların üzerine bu kadınların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında hayatını kaybeden kadınlar anısına Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda fidan dikti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Arnavutköy Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda bulunan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda "Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz." sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (ortada) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3) AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (sol 2) AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2) AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili (solda) etkinlikte açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında hayatını kaybeden kadınlar anısına Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda fidan dikti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Arnavutköy Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda bulunan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda "Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz." sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (ortada) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3) AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (sol 2) AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2) AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili (solda) etkinlikte açıklamalarda bulundu.