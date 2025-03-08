AK Parti Kadın Kolları, Savaşlarda Ölen Kadınlar İçin Fidan Dikti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde savaşlarda hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:52
AK Parti Kadın Kolları, Savaşlarda Ölen Kadınlar İçin Fidan Dikti

AK Parti Kadın Kolları, Savaşlarda Ölen Kadınlar İçin Fidan Dikti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikti. Etkinlik, Arnavutköy Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadınların 8 Mart'taki mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Ercan, kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olma mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

“Kadınların bireysel özgürlükleri, bir hak mücadelesidir.” ifadesiyle kadın-erkek eşitliğinin önemini dile getiren Ercan, Türkiye'nin geleceğinde adalet içinde bir toplum inşa etme inancını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetlerinin, kadın hakları konusunda önemli adımlar attığını da ekledi.

Kazanımlardan Bahsetti

Ercan, son 23 yıl içerisindeki kadın oranının parlamentoda %20'ye ulaştığını ve eğitim düzeyinin de %70'lerden %90'lar seviyesine yükseldiğini belirtti. Kız öğrencilerin üniversite okulaşma oranının ise %52'lere çıktığını söyledi. Ercan, “Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda ilerleme kaydettik, ama daha yapılacak çok iş var.” dedi.

Etkinliğin Teması: Umut Yeşermek

Dünya Kadınlar Günü'nün anlamına ilişkin olarak, “Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz.” diyen Ercan, Filistin, Ukrayna, Sudan ve Suriye gibi dünyadaki savaş bölgelerinde hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliğinin yapıldığını ifade etti.

Kadın Hakları Konusunda Kararlılık Vurgusu

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, etkinlikte yaptığı konuşmada zulmün, dil, din, ırk ayırt etmeksizin kadınları etkilediğine dikkat çekti. Demirer, “Savaş mağduru kadınlarımızın aziz hatırasını, diktiğimiz fidanlarla yaşatacağız.” dedi.

AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili, meclis toplantısında karşılaştığı engellere dikkat çekerek, yaşadığı baskıları anlattı. “Milletimizin verdiği yetkiyle her daim konuşmaya devam edeceğiz.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kadınların haklarının korunmasına vurgu yaparak, kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması için mücadele edeceğini belirtti.

Etkinliğe katılanlar, savaşlarda hayatını kaybeden kadınların anısına fidan dikimi gerçekleştirdi ve fidanların üzerine bu kadınların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında...

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında hayatını kaybeden kadınlar anısına Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda fidan dikti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Arnavutköy Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda bulunan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda "Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz." sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (ortada) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3) AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (sol 2) AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2) AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili (solda) etkinlikte açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında...

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında hayatını kaybeden kadınlar anısına Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda fidan dikti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Arnavutköy Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda bulunan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda "Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz." sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (ortada) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3) AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (sol 2) AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2) AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili (solda) etkinlikte açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
2
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi
4
Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi
6
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu
7
Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!